نائب: الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير حسم موازنة 2025

نائب: الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير حسم موازنة 2025
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية، محمد البلداوي، اليوم الأربعاء، أن جداول موازنة 2025 لا تزال لدى الحكومة ولم تصل إلى البرلمان بعد، مشيرًا إلى أن الحكومة لم توضح سبب هذا التأخير. وقال البلداوي في تصريح  صحفي، إن “تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة الاتحادية كان من الأسباب التي أدت إلى إعادة ترتيب الجداول”.وأشار إلى أنه “لم يتم إنجازها من قبل الحكومة حتى الآن. كما أضاف أن مجلس الوزراء لم يرسل الجداول إلى البرلمان بشكل رسمي، مرجحًا وصولها في وقت قريب”. 

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