نائب: الحلبوسي متعمد في تعطيل البرلمان

نائب: الحلبوسي متعمد في تعطيل البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، الأحد، أن تعطيل جلسات البرلمان من قبل الحلبوسي تسبب بتسويف استجواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين.وقالت البجاري بتصريح متلفز ، ان “تعطيل جلسات البرلمان  من قبل الحلبوسي منذ فترة ليست بالقصيرة ارتبط بإيقاف العديد من القوانين، وتوقف استجواب المسؤولين والوزراء”.وأضافت أن “ضغوطات سياسية حالت دون استجواب وزير المالية علي علاوي خلال الفترة الماضية “، مشيرة إلى أن “سياسة وزارة المالية برفع سعر صرف الدولار كان قرارا خاطئا اضر ملايين الفقراء”. 

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