نائب: الخلافات ما زالت مستمرة بين حزبي بارزاني وطالباني بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب برهان كاظم، اليوم الخميس، قضية حسم مرشح رئاسة الجمهورية بـ”المعقدة”، مؤكداً أن المباحثات الجارية بين الأحزاب الكردية لم تشهد أي انفراجة حقيقية حتى الآن، وسط غياب المواقف الرسمية التي تشير إلى قرب الحل.وقال كاظم في تصريح صحفي، إن “المفاوضات بين القطبين الكرديين بخصوص تقديم مرشح معين للمنصب الرئاسي لا تزال تراوح مكانها”، لافتا إلى أن “الانسداد الحالي قد يؤدي إلى تأخير الاستحقاقات الدستورية الأخرى في حال استمرار كل طرف في التمسك بمواقفه السابقة”.وأضاف أن “الساحة السياسية تترقب صدور موقف رسمي يعلن عن تقدم ملموس، إلا أن المعطيات الحالية لا تشير إلى وجود اتفاق وشيك”.وأشار إلى أن “ملف رئاسة الجمهورية يمثل حجر الزاوية في استكمال الكابينة الحكومية، وبقاؤه عالقاً يعقد المشهد السياسي بشكل عام”.وأوضح أن “تعدد الرؤى داخل البيت الكردي وغياب التوافق على شخصية توافقية يمنع حدوث أي اختراق في جدار الأزمة”.ودعا كاظم القوى الكردية إلى “تغليب المصلحة الوطنية والتعجيل بتقديم مرشحهم لضمان انسيابية العمل في مجلس النواب وتشكيل الحكومة دون معرقلات إضافية”

