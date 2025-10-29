نائب الرئيس الإيراني في البصرة لغرض بلع العراق من خلال الحكومة الإطارية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل نائب الرئيس الإيراني محمد جعفر، اليوم الأربعاء، إلى  البصرة أقضى جنوبي العراق.وقال مراسلنا، إن المحافظ الولائي أسعد العيداني استقبل نائب الرئيس الايراني في منفذ الشلامجة الحدودي، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي لبحث مشروع الربط السككي  بين البلدين كجزء من مشروع بلع العراق كاملة في زمن حكومة التبعية الإيرانية. 

