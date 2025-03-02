نائب: السوداني لم ينفذ برنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه

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نائب إطاري: جمع تواقيع نيابية لإخراج القوات التركية من العراق
نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
سومو:أكثر من 4 ملايين طنٍ الصادرات من المشتقات النفطية خلال الربع الرابع من 2024
بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
السوداني: الخدمة الكهربائية ستكون صعبة خلال الصيف لمنع توريد الغاز الإيراني بأمر أمريكي
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سومو:أكثر من 4 ملايين طنٍ الصادرات من المشتقات النفطية خلال الربع الرابع من 2024
السوداني: الخدمة الكهربائية ستكون صعبة خلال الصيف لمنع توريد الغاز الإيراني بأمر أمريكي
اليوم.. أسعار صرف الدولار= 148750 ديناراً
البنك المركزي:(152.7) طناً احتياطي العراق من الذهب
الطاقة النيابية: لا كهرباء للعراق بدون إيران!
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- رياضية
المصرف العراقي للتجارة يمنح الاتحاد العراقي لكرة القدم (3.5) مليارات دينار لتغطية انشطته الكروية
تعرّف على مباريات الدوري الأوروبي لهذا اليوم
نادي الدفاع الجوي للسلة يشارك في بطولة السوبر لمنطقة غرب آسيا
اليوم..إنطلاق منافسات الدوري (16) من بطولة كأس العراق لكرة القدم
تراجع الدوري العراقي مركزاً واحداً لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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الطاقة النيابية: لا كهرباء للعراق بدون إيران!
نائب: الطبقة السياسية في العراق مجموعة من اللصوص ولن يستقر البلد بوجودهم
ميليشيا بدر: بأمر خامئني إبقاء مسؤولي الحشد في مناصبهم حتى مماتهم
إيران تطلق سراح سجنائها في العراق بعنوان ” لإكمال مدة محكوميتهم في إيران”!
لأن وزارة الصحة أفشل وزارة..تركيا: العراق من أكثر الدول إرسالاً للمرضى لغرض العلاج
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- اذاعة INN