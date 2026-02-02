نائب: السوداني يكذب في اكتفاء مادة البزين وتصدير الفائض والعراق يعاني نقص شديد منها

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكّد النائب مصطفى سند، اليوم الاثنين ( 2 شباط 2026 )، أنّ أزمة البنزين التي تشهدها بعض المحافظات في الشارع تعود بالأساس إلى كذب السوداني في الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض ، مشيرًا إلى أنّ الحكومة وجّهت باستيراد شحنتين من الوقود من إيران  خلال أسبوع لمعالجة النقص الحاصل. وقال سند في حديث صحفي: “بخصوص أزمة البنزين في الشارع، السبب انخفاض المخزون، والحكومة توجّه باستيراد شحنتين خلال أسبوع”،كإجراءات تهدف إلى إعادة الاستقرار للتجهيز ومنع تفاقم الطوابير أمام المحطات. يُذكر أنّ الأيام الماضية شهدت أزمة في تجهيز البنزين في محافظات عدّة، ولا سيّما في ذي قار والبصرة، حيث انتشرت طوابير طويلة أمام محطات الوقود وسط شكاوى من تقليص الحصص اليومية.وتثير هذه الأزمة استغراب الأوساط الشعبية، على اعتبار أنّ العراق بلد نفطي وكان يُفترض، بعد مشاريع تطوير المصافي وزيادة الطاقة الإنتاجية خلال السنوات الأخيرة، ألّا يعود مجددًا إلى خيار الاستيراد لتأمين حاجة السوق المحلية من المشتقات الأساسية.

