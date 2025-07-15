نائب: الشركات تتخوف من دخول السوق العراقية لغياب البيئة الآمنة

نائب: الشركات تتخوف من دخول السوق العراقية لغياب البيئة الآمنة
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال عضو لجنة العلاقات الخارجية، القيادي في منظمة بدر الإيرانية النائب مختار الموسوي، الثلاثاء، إن “العراق يمر بمرحلة حساسة على صعيد علاقاته الخارجية، وسط ضعف في تحرك الحكومة لمعالجة الملفات الدبلوماسية، وغياب السيطرة على الطائرات المسيرة التي تنتهك السيادة العراقية”.وأشار الموسوي في حديث صحفي، إلى أن “بعض الدول باتت تتخوف من دخول السوق العراقية نتيجة غياب البيئة الآمنة للاستثمار، وانعدام المؤشرات الجادة من الحكومة لمعالجة الثغرات السياسية والأمنية”، مؤكداً أن “ضعف الأداء الدبلوماسي أدى إلى قلة فرص الاستثمار وتراجع علاقات العراق مع محيطه”.ولفت إلى أن “مؤشرات عديدة تدل على وجود مؤامرات خارجية تستهدف أمن وسيادة البلاد، ما يتطلب تحركاً عاجلاً من جميع اللجان النيابية المعنية، وخصوصاً لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع، للخروج برؤية موحدة وإجراءات واضحة”. وأكد الموسوي أن “الاجتماع الطارئ بين اللجنتين سيتناول هذه التحديات بالتفصيل، من أجل رفع توصيات عاجلة إلى الحكومة لاحتواء الأزمة وتعزيز موقف العراق إقليمياً ودولياً. 

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