نائب: العراق دولة بلا سيادة في ظل الحكم الإطاري
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب صفاء الجابري، الأحد، من استمرار التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، مؤكداً أن أي تحرك أو تدخل تركي يمثل “تجاوزاً خطيراً” لسيادة البلاد  المفقودة أصلاً  في ظب الحكم الإيراني واستهدافاً مباشراً لاستقلال القرار الوطني.وقال الجابري في حديث صحفي، إن “مجلس النواب يرفض جملة وتفصيلاً أي محاولات لفرض الإرادات الخارجية، وأن التدخلات التركية والإيرانية تعد انتهاكاً سافراً للأعراف الدولية وحرمة الأراضي العراقية”.وأضاف أن “العراق دولة ذات سيادة على الورق، ولا يمكن السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونه الداخلية أو العبث بأمنه تحت أي ذريعة كانت”، مشدداً على أن “حماية السيادة خط أحمر لا يمكن المجاملة عليه”.ودعا الجابري القوى السياسية والحكومة القادمة إلى “اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه التجاوزات التي تمس هيبة الدولة واستقلالها، والعمل على تعزيز القرار الوطني بعيداً عن الإملاءات الخارجية”.

