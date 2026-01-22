نائب: العراق في خطر كبير جداً بعد نقل الدواعش اليه

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب مثنى التميمي، اليوم الخميس، من مغبة نقل قوات التحالف الدولي لعناصر تنظيم “داعش” من السجون السورية إلى العراق، واصفاً هذه التحركات بأنها “خطر محدق” على أمن البلاد.وقال التميمي في تصريح صحفي، أن “نقل الإرهابيين يمثل إعادة تدوير للنفايات الإرهابية ويهدد الاستقرار”، داعياً الحكومة “لاتخاذ موقف حازم لمنع أي تحركات أحادية الجانب”.وأشار التميمي إلى أن العراق لا يمكن أن يكون ساحة لتصريف الأزمات الإقليمية، وأن هذه التحركات قد تفتح ثغرات أمنية تستغلها الخلايا النائمة لزعزعة الاستقرار في المدن المحررة”، ومؤكداً أن “السيادة العراقية لا تسمح بتحويل البلاد إلى ملاذ للعناصر الإرهابية”.ويشار إلى أن النائب ياسر إسكندر وتوت أكد أن مجلس النواب سيبحث في جلسته المقبلة ملف نقل عناصر تنظيم داعش وعوائلهم من سوريا إلى الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن البرلمان سيتحرك لمساءلة رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل حول حقيقة الاتفاق المبرم مع الجانب الأميركي، تمهيداً لإصدار قرار نيابي ملزم للحكومة بشأن هذا الملف.

