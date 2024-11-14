نائب: الفساد الحكومي وراء دخول العمالة غير الشرعية للبلاد

نائب: الفساد الحكومي وراء دخول العمالة غير الشرعية للبلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس لجنة العمل والمنظمات النيابية النائب حسين عرب ، اليوم الخميس، عن سبب انتشار العمالة الأجنبية غير الشرعية في العراق.وقال عرب في حديث صحفي، ان ” الوافدين الأجانب الي العراق بطريقة فوضويه يعود لدائرة العمل والتدريب في وزارة العمل”، لافتا إلى ان “الدائرة لم تاخذ عملها بشكل واضح وصريح”.وأضاف ان ” انتشار العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد نتيجة عدم وجود متابعة ومراقبة من قبل دائرة العمل”وأشار إلى أن لجنته سبق وان شكلت لجنة لمتابعة تكييف الوضع القانوني للعمالة الاجنبية لكن للأسف لم تكن الدائرة المعنية بالمستوى المطلوب”.واوضح ان ” لجنته بصدد التنسيق مع رئيس الوزراء ووزير العمل واللجنة المختصة من اجل تنظيم عمل وتكييف العمالة الوافدة للبلاد “.

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