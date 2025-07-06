نائب: الفساد في المحافظات الشيعية خارج الوصف

نائب: الفساد في المحافظات الشيعية خارج الوصف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو مجلس النواب، زهير الفتلاوي، اليوم الأحد، هيئات النزاهة في المحافظات بمتابعة وإعادة تدقيق إحالة المشاريع، مشيرًا إلى أن معظمها يُحال بمبالغ باهظة رغم تدني مستوى الإنجاز والمواصفات.وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي، إن “أغلب المشاريع، لاسيما المتعلقة بالبنى التحتية، تُنفذ بمستوى رديء جدًا رغم إحالتها بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية بكثير”، لافتاً إلى أنه “خلال متابعته لبعض المشاريع في محافظة بابل لم يجد أي مشروع ينفذ وفق المواصفات المتعاقد عليها”.وأضاف أن “هناك أيضًا تلكؤًا واضحًا في الالتزام بالمدد المحددة لإنجاز المشاريع دون محاسبة الشركات المقصرة”.ودعا هيئات النزاهة في جميع المحافظات إلى “متابعة عمليات إحالة المشاريع وفتح التحقيقات اللازمة للوقوف على أوجه الفساد وهدر المال العام”.

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