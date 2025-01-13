نائب: الفساد والفشل والطائفية وراء سقوط الموصل بيد داعش

نائب: الفساد والفشل والطائفية وراء سقوط الموصل بيد داعش
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب خالد العبيدي ، الاثنين، إن “فساد الأجهزة الأمنية وتعاملها الطائفي وفشل قادتها قبل أحداث داعش في حزيران/ يونيو 2014 كان السبب في سقوط الموصل بيد تنظيم داعش في ذلك الوقت”.وأضاف العبيدي في  حديث صحفي، أن “سبب سقوط الموصل سببه فساد وطائفية القوات الأمنية التي كانت تتواجد في نينوى”، مبيناً أن “القوات الأمنية في الوقت الحالي تختلف بشكل كامل عن الحقبة التي سبقت داعش”.وأشار إلى أن “نينوى تشهد اليوم تعاوناً غير مسبوق بين الأجهزة الأمنية والمواطنين”، مضيفاً أن “الشغل الشاغل للأجهزة الأمنية قبل العام 2014 كان ابتزاز أهالي الموصل مالياً وملاحقتهم بالتهم الكيدية دون التركيز على واجبهم الحقيقي في ملاحقة ومكافحة الإرهاب”.وتابع العبيدي “ذلك التعامل السيء تسبب بخلق فجوة كبيرة بين الجانبين جعلت كل منهما يرى الآخر كأنه عدو”.

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