نائب: القوات الأمريكية باقية في العراق إلى يوم القيامة

نائب: القوات الأمريكية باقية في العراق إلى يوم القيامة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب ماجد شنكالي، السبت، أن التحالف الدولي مستمر في تواجده داخل العراق، مشيرًا إلى أنه لا يزال موجودًا في قواعد مثل أربيل وعين الأسد.وأكد شنكالي في تصريح حديث، أن الولايات المتحدة، وفي المرحلة المقبلة، ستعمل على تحجيم دور الفصائل المسلحة الحشدوية والمال السياسي داخل العراق، في سياق تغييرات مرتقبة في خريطة النفوذ المحلي.تأتي هذه التصريحات في ظل نقاشات مستمرة حول مستقبل التحالف الدولي، ودور الفصائل المسلحة، وتوازنات القوى في المشهد الأمني والاقتصادي العراقي.

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