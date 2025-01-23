نائب: المشهداني حنث باليمين الدستوري ويجب إقالته

نائب: المشهداني حنث باليمين الدستوري ويجب إقالته
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن كتلة دولة القانون النيابية فيصل النائلي، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الحنث باليمين الدستورية. وقال النائلي في تصريح صحفي،ان” القوانين الجدلية تم التصويت عليها دون حصول نصاب قانوني” ، مبينا ان “رئيس مجلس النواب تجاهل الاستماع لملاحظات وآراء أعضاء مجلس النواب” .وأضاف ان ” هناك طعونا قدمت إلى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الطعن بآلية التصويت على القوانين الجدلية”.وأشار النائلي إلى أن “هناك تواقيعا نيابية تم جمعها لإقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني من منصبه “.ولفت الى ان ” ملاحظات عديدة تم تسجيلها على سجلة التصويت على القوانين الجدلية من بينها العفو العام “.

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