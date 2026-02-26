نائب: المناصب الوزارية ستوزع وفق المحاصصة والطائفية!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي، اليوم الخميس، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد انفراجة ملموسة في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى وجود تفاهمات متقدمة بين القوى السياسية لتجاوز حالة الركود الراهنة.وقال العلوي في تصريح صحفي، إن “الحوارات المستمرة بين الكتل السياسية بدأت تفضي إلى نتائج إيجابية ومقاربات واقعية تهدف إلى الإسراع في حسم الملفات العالقة”، مبينا أن “هناك إدراكا لدى الجميع بضرورة تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة وتلبية تطلعات المواطنين”.وأضاف أن “المرحلة المقبلة ستشهد حراكا مكثفا لحسم أسماء المرشحين للحقائب الوزارية وفق معايير الكفاءة والمهنية”، لافتا إلى أن الأجواء “السياسية أصبحت مهيأة أكثر للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي حالة الانتظار ويبدأ بمرحلة التنفيذ الفعلي للبرنامج الحكومي”.

