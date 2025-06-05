نائب: النواب المستقلين تم شرائهم من قبل الأحزاب المتنفذة

نائب: النواب المستقلين تم شرائهم من قبل الأحزاب المتنفذة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه النائب المستقل محمد عنوز، اليوم الخميس، انتقادات لاذعة إلى النواب المستقلين بسبب غياب وحدة الموقف تجاه القضايا السياسية المهمة، وعلى رأسها تعطيل جلسات مجلس النواب خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن بعضهم فضّل الانخراط في تحالفات مع كتل سياسية معروفة.وقال عنوز في تصريح  صحفي، إن “النواب المستقلين لم يتوحدوا في الرأي أو القرار، ولم يلتقوا على إرادة سياسية مشتركة، بل تحرك العديد منهم بناءً على المصالح الشخصية”.وأضاف أن “بعض المستقلين لديهم علاقات سابقة مع أطراف سياسية لم تُكشف، فيما سعى آخرون لتكوين علاقات وتحالفات جديدة مع كتل معروفة، ما أفقد كتلة المستقلين قدرتها على التأثير الجماعي”.وأوضح عنوز أن “عددًا من النواب المستقلين انضموا إلى كتل سياسية مختلفة، حيث التحق بعضهم بكتلة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وآخرون انضموا إلى دولة القانون، وتوجه فريق ثالث نحو كتل مثل “الأساس” وغيرها، مستفيدين من العروض السياسية المطروحة عليهم”.

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