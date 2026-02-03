نائب: الوفد الإطاري فشل في إقناع حزبي بارزاني وطالباني لحسم منصب رئيس الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن كتلة النهج الوطني ضحى البهادلي، اليوم الثلاثاء، أن الإطار التنسيقي أمهل الحزبين الكورديين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، 48 ساعة لحسم اختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية. وقالت البهادلي، في حديث صحفي، إن “وفد الإطار التنسيقي خلال لقاء القيادات الكوردية في أربيل وسليمانية لم يتوصل إلى اتفاق بشأن اختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية”.وبينت أن “وفد الإطار أمهل الإخوة الكورد في حزب الديمقراطي والاتحاد الوطني مهلة 48 ساعة لحسم منصب رئيس الجمهورية من خلال الاتفاق على أحد المرشحين”.كما أشار البهادلي إلى أن، “الكورد يرمون كرة تأخر حسم منصب رئيس الجمهورية في ملعب الإطار التنسيقي بسبب الاعتراض الأميركي على نوري المالكي مرشح الإطار لمنصب رئيس الوزراء”.وأوضحت أن “هناك حراكاً واتصالات بين الإطار والكورد على حسم موضوع منصب رئيس الجمهورية، ومن المتوقع أن تعقد جلسة انتخاب الرئيس في يوم الخميس المقبل”.ويوم أمس الاثنين، زار وفد رفيع المستوى من الإطار التنسيقي ضم رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ورئيس ائتلاف الأساس، محسن المندلاوي، والأمين العام للإطار التنسيقي، عباس راضي، مدينتي أربيل والسليمانية، للتباحث بشأن حسم انتخاب رئيس الجمهورية، والبدء بخطوات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

