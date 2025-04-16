نائب :تسويف متعمد من استجواب وزير الكهرباء الفاشل من قبل محسن ولايتي

نائب :تسويف متعمد من استجواب وزير الكهرباء الفاشل من قبل محسن ولايتي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو لجنة الطاقة النيابية، نفوذ الموسوي، اليوم الأربعاء، عن وجود تسويف متعمد في استجواب وزير الكهرباء، رغم اكتمال الشروط القانونية والإجرائية منذ عدة أشهر.وقالت الموسوي في تصريح صحفي، إن “هناك تلكؤاً واضحاً في تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، رغم وجود أدلة وتواقيع كافية لاستجواب الوزير على خلفية ملفات فساد وسوء إدارة”.وأضافت، أن “طلب الاستجواب ما زال عالقاً في أدراج النائب الأول لرئيس البرلمان  محسن ولايتي منذ ما يقارب ثمانية أشهر، رغم استيفائه كافة المتطلبات القانونية”.وأكدت أن “رئاسة البرلمان تمتنع عن تحديد موعد للاستجواب أو إرسال الطلب إلى الوزير، وهو ما يشير إلى وجود نية لتسويف الملف ومنع محاسبة المسؤولين”.

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