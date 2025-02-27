نائب: تعديل قانون الانتخابات تخبط سياسي

نائب: تعديل قانون الانتخابات تخبط سياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الخميس، أن تعديلات قانون الانتخابات المتكررة تعكس التخبط السياسي.وقال السلامي، في تصريح  صحفي، ان ” التعديلات المستمرة على قانون الانتخابات، سواء في كل دورة انتخابية أو حتى خلال الدورة الواحدة، تعكس حالة من التخبط السياسي”.وأشار إلى أن ” المطالبات المتكررة بتعديل القانون تعكس سعي بعض الأطراف لتحقيق مصالحها الشخصية والحزبية، بدلًا من العمل على تطوير النظام الانتخابي بما يخدم المصلحة العامة”.وبين أن ” القوى السياسية ينبغي أن تركز على كسب ثقة الجماهير من خلال الأداء والبرامج الفاعلة، بدلًا من الانشغال بمحاولات تعديل القانون لتحقيق مكاسب انتخابية”.وشهد العراق تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام 2003، الأول كان في مرحلة الدولة الانتقالية، حيث كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.

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