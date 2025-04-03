نائب: تعطيل التصويت الإلكتروني داخل البرلمان لتمرير القوانين والقرارات الفاسدة

نائب: تعطيل التصويت الإلكتروني داخل البرلمان لتمرير القوانين والقرارات الفاسدة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد رئيس كتلة “الآمال” النيابية، ياسر الحسيني، اليوم الخميس، تعطيل أجهزة التصويت الإلكتروني من قبل الرئاسة البرلمانية، معتبرا أن ذلك أدى إلى حالة من الفوضى والعشوائية في اتخاذ القرارات التشريعية. وقال الحسيني، في تصريح صحفي، إن “هناك تعمدًا واضحًا في تعطيل دور النائب الرقابي والتشريعي، رغم أن أجهزة التصويت الإلكتروني موجودة وتعمل، ولدى كل نائب بطاقة مخصصة لذلك”.وأضاف أن “إيقاف العمل بنظام التصويت الإلكتروني جاء لأسباب سياسية، بهدف تقييد آراء النواب والتأثير على نتائج القرارات”.وشدد الحسيني على ضرورة “إعادة تفعيل التصويت الإلكتروني خلال الجلسات القادمة، ومحاسبة النواب المتغيبين عن أداء واجباتهم”.وأشار إلى أن “الاعتماد على التصويت اليدوي بدلاً من الإلكتروني يثير الشكوك حول نوايا بعض الأطراف التي تسعى للتحكم بنتائج التصويت داخل البرلمان”.

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