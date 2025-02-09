نائب: تمرير القوانين بسلة واحدة من قبل رئاسة البرلمان فساد سياسي

نائب: تمرير القوانين بسلة واحدة من قبل رئاسة البرلمان فساد سياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كد النائب زهير الفتلاوي، الاحد، أن فرض القوانين من قبل رئاسة مجلس النواب إجراء غير صحيح، معبرًا عن شعوره بالإحباط بعد تمرير ثلاث قوانين مهمة خلال ثوانٍ معدودة في إحدى الجلسات وأشار الفتلاوي في تصريح صحفي، إلى ان “ما حدث في جلسة 23 من الشهر الماضي، حيث تم تمرير ثلاثة قوانين خلال ثلاثين ثانية فقط، تسبب في إحباط النواب وشعورهم بالغبن”، لافتًا إلى أن “هذا الأسلوب يجبر الكتل السياسية والمكونات على التصويت على قوانين قد يكونون غير مقتنعين بها”.وأوضح أن “المحكمة الاتحادية لم تلغِ هذه القوانين، وإنما قررت إيقاف تنفيذها مؤقتًا”، مشيرًا إلى أن “القوانين الثلاثة ستعود إلى مجلس النواب لإعادة قراءتها قراءة أولى وثانية، مع دراسة فقراتها بشكل مفصل، لا سيما قانون العفو العام، قبل التصويت عليها مجددًا”.وشدد على أن “القضاء يُعد صمام أمان للعملية التشريعية”، مؤكدًا “احترامه الكامل لقراراته الباتة والملزمة للجميع”.يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمرًا ولائيًا بإيقاف تمرير قوانين “السلة الواحدة”، مما دفع رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، لانتقاد المحكمة والدعوة لتظاهرات ضد رئيسها جاسم العميري.

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