نائب: تواجد العمالة غير الشرعية في البلاد تهديداً لأمنه القومي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب مختار محمود، الخميس، إلى فتح ملف ما أسماه “القنابل الصامتة” في العراق، مشيراً إلى خطورتها على الأمن القومي بشكل عام.وقال محمود في حديث  صحفي، إن “عدداً غير قليل من الجنسيات الأجنبية والعربية يتواجدون في بغداد وبقية المحافظات بشكل غير قانوني، وبعضهم موجود منذ سنوات، دون معرفة خلفياتهم أو أهدافهم أو الجهات التي تقف وراءهم”، مبيناً أن “الكثير منهم دخل العراق بدعوى البحث عن فرص عمل، لكن استمرار وجودهم خارج الأطر القانونية يمثل خطراً أمنياً قد يؤدي إلى ارتدادات خطيرة”.وأضاف أن “بقاء هؤلاء بهذه الأعداد الكبيرة ودون رقابة حقيقية قد يجعل بعضهم بمثابة قنابل صامتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، مما ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار وحالة الطمأنينة العامة”، مؤكداً “ضرورة إطلاق حملة وطنية واسعة في جميع المحافظات لتطبيق الإجراءات القانونية بحق الأجانب والعرب المقيمين بشكل غير نظامي، وضمان أن تكون إقامتهم في العراق وفق الضوابط الرسمية”.وشدد محمود على أن “الملف يرتبط بالأمن القومي العراقي بشكل مباشر، ويجب التعامل معه بأعلى درجات المسؤولية، وغلق كل الثغرات التي تسمح بدخول أو بقاء أشخاص بشكل غير قانوني قد يستغلهم البعض لتنفيذ أجندات أو أهداف خفية داخل البلاد”.

