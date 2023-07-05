نائب: حراك نيابي لإقالة محافظ بغداد لفساده

نائب: حراك نيابي لإقالة محافظ بغداد لفساده
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس تحالف شرق القناة كامل عنيد العكيلي، الاربعاء، عن جمع تواقيع نيابية بهدف اقالة محافظ بغداد محمد جابر العطا.وقال العكيلي في حديث صحفي، إن “المشاريع الخدمية في بغداد احيلت إلى شركات متلكئة وهذه المشاريع لم تنفذ لغاية الان على ارض الواقع”. وأضاف “جمعنا تواقيع نواب لاقالة محافظ بغداد من منصبه بسبب سوء إدارة المحافظ الحالية”، مشيرا إلى أن “معظم مناطق بغداد وبالخصوص أطراف العاصمة محرومة من ابسط الخدمات إذ تعاني الإهمال والخراب”. وأكد تحالف شرق القناة في وقت سابق ، عجز الحكومات المتعاقبة عن تأمين الحاجات الأساسية لسكان قضاء الزوراء” المعامل”، مشيرا إلى “عدم جدية محافظة بغداد بإعلان المشاريع الرئيسية للقضاء”.

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