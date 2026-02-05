نائب: حراك نيابي لحل البرلمان لتجاوز التوقيتات الدستورية في انتخاب رئيس الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب، النائب محمد الشمري، اليوم الخميس، الكتل السياسية لعدم حث نوابها على حضور جلسات المجلس، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع يشكل بداية سلبية للدورة النيابية الحالية، وقد يدفعه وعدداً من النواب إلى المطالبة بحل البرلمان.وقال الشمري في تصريح  صحفي، إن “الجلستين الماضيتين لم يكتمل فيهما النصاب القانوني، حيث لم يتجاوز عدد الحضور نحو 70 نائباً، وهذا يشكل مؤشراً خطيراً وبداية غير موفقة للدورة الانتخابية الجديدة”.وأضاف أن “حضور أعضاء مجلس النواب للجلسات يُعد واجباً ملزماً، ولا سيما في ظل الظروف الأمنية والسياسية المعقدة التي يمر بها العراق والمنطقة، بما في ذلك التوتر القائم بين طهران وواشنطن، فضلاً عن الأزمة المالية والاقتصادية التي تتطلب الإسراع في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات”.وشدد الشمري على أنه “في حال عدم تحقق النصاب القانوني في الجلسة المقبلة، فإنني وعدداً من أعضاء المجلس سنتقدم بمطالبة رسمية بحل مجلس النواب”. 

