نائب: حراك نيابي برفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب صكر المحمداوي، الاثنين، عن حراك نيابي لتعديل المادة 10 من قانون التقاعد. وقال المحمداوي في حديث صحفي، إن “هناك حراكاً نيابياً من خلال جمع تواقيع النواب للمضي نحو تعديل المادة العاشرة من قانون التقاعد، والتي تسمح برفع سن الإحالة من 60 إلى 63 سنة للموظفين”.وأضاف أن “هذا التعديل مهم جداً، حيث تشير جميع القراءات إلى دوره في دعم الكفاءات والخبرات داخل مؤسسات الدولة، الذين لهم دور محوري في عملها، وبالتالي يضمن بقاء هذه الكفاءات”.وأشار المحمداوي إلى أن “هناك تفاعلاً نيابياً مع هذا الحراك، ونتوقع رفع التعديلات إلى رئاسة مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة”.

