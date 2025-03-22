نائب: ديالى مستعدة لتسليم ملفها الأمني لوزارة الداخلية

نائب: ديالى مستعدة لتسليم ملفها الأمني لوزارة الداخلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب سالم العنبكي، السبت، أن محافظة ديالى باتت مهيأة لاستلام ملفها الأمني من قبل وزارة الداخلية، مستعرضًا ثلاثة أسباب رئيسة تدعم ذلك. وقال العنبكي في حديث صحفي، إن “الوضع الأمني في ديالى مستقر، ومستوى الخروقات الإرهابية محدود جدًا، بل إن أغلب المناطق يمكن القول إن ملفها الأمني يكاد يكون خاليًا من الخروقات، ما يعكس حالة من الاستقرار والطمأنينة التي تشهدها المدن والقرى والقصبات”.وأضاف أن “الداخلية، من ناحية الإمكانيات، شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأصبحت تمتلك قدرة عالية على إدارة ملف أمن المحافظات بشكل مباشر، مع وجود تشكيلات ساندة تدعم جهودها”، لافتًا إلى أن “هناك ثلاثة أسباب تجعل ديالى مهيأة لاستلام ملفها الأمني، أولها قدرة الوزارة على إدارة أمن المحافظة، إلى جانب امتلاكها تشكيلات نخبوية وتقنيات حديثة لكشف الجرائم والتعامل مع التحديات الإرهابية، إضافة إلى تنامي دورها الاستخباري في الرصد والتعقب وتنفيذ الضربات النوعية، مما عزز من جاهزيتها لإدارة أمن المحافظات، ولا سيما ديالى”.وأشار العنبكي إلى أن “ديالى التي كانت تعاني من تحديات أمنية كبيرة حتى وقت قريب، أصبحت اليوم أكثر استقرارًا، ومن المتوقع أن يتم تسليم ملفها الأمني لوزارة الداخلية خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما سيفتح المجال أمام نموذج جديد في إدارة أمن المحافظة التي تمثل بوابة أمن العاصمة بغداد”.يُذكر أن وزارة الداخلية استلمت الملف الأمني لعدة محافظات خلال الأشهر الماضية، وفق جدول زمني محدد يشمل استلام ما تبقى من المحافظات، ومنها ديالى. 

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