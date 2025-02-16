نائب: رئاسة البرلمان وراء تعطيل استجوابات الوزراء الفاسدين

نائب: رئاسة البرلمان وراء تعطيل استجوابات الوزراء الفاسدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية، ياسر هاشم، اليوم الاحد، رئاسة مجلس النواب بتعطيل استجواب الوزراء في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال هاشم في تصريح صحفي، إن “مسؤولية تعطيل الاستجوابات تقع على عاتق رئاسة البرلمان، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الاستجوابات التي تم تقديمها إليها”. وأضاف أن “استجواب وزير النقل أصبح شبه مستحيل بسبب التوافقات السياسية والصفقات التي تؤثر في سير عمل البرلمان، مؤكدًا أن المحاصصة السياسية تلعب دورًا كبيرًا في تعطيل هذه الاستجوابات”.وتابع ان ” رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية تعطيل استجواب الوزراء في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني “. 

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