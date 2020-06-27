نائب سابق:المكاتب الاقتصادية للتيار الصدري وحزب الدعوة سرقت 80% من تخصيصات وزارة الصحة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق، ميثاق الموزاني، السبت (27 حزيران 2020)، أن وزارة الصحة كان قد خصص لها سابقاً موازنات وصفها بـ “الانفجارية”، إلا أنها استغلها المقاولون والمقربون من اللجان الاقتصادية التابعة للتيار الصدري وحزب الدعوة، بحسب تعبيره.

وقال الموازني في حديث صحفي، إن “العراق مر بفترة الميزانيات الانفجارية قبل سنوات، بعد وصول سعر برميل النفط الى اكثر من 100 دولار امريكي، لكن للأسف لم تستغل تلك البحبوحة المالية في تنفيذ مشاريع خدمية في كل القطاعات، ومنها الصحية”.وأضاف، أن “الأموال الطائلة لوزارة الصحة استثمرت في جيوب الفاسدين، والمقاولين المقربين من اللجان الاقتصادية للتيار الصدري وحزب الدعوة وسرقة نحو 80% من تخصيصات الوزارة، لتنتج لنا قطاعاً صحياً يمكن القول بأنه متهالك في كل أقسامه”.