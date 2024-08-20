نائب سابق:السيادة في العراق مفقودة

نائب سابق:السيادة في العراق مفقودة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق غالب محمد، الثلاثاء، ان تركيا تفرض كلمتها وسلطتها على العراق والحكومة او الطبقة الحاكمة، لافتا الى ان الحكومة سواء في بغداد او أربيل تتحمل مسؤولية الانتهاكات التركية والتوغل الحاصل في المناطق الشمالية.وقال محمد في تصريح  صحفي، إن “سيادة العراق تحت سلطة الحكومتين في بغداد واربيل”، لافتا إلى أن “الحكومتين تتحملان مسؤولية التساهل في التعامل مع الجانب التركي إزاء ماتقوم به القوات التركية من انتهاكات داخل العراق”.وأضاف ان “الحكومة لم تتخذ أي إجراءات على الأقل ضد السفارة التركية في بغداد، كرد اعتبار على ماتقوم به قواتها من انتهاك متواصل لسيادة البلاد، في المناطق الشمالية، خصوصا ان تركيا تفرض سلطتها على بعض المناطق وتتحكم بها كيفما تريد”.وبين ان “تركيا تفرض كلمتها وسلطتها على العراق، إضافة الى ان انقرة تحظر طيران الطائرات القادمة من مطار السليمانية في أجواء بلادها، في حين ان الطائرات التركية تعبر الأجواء العراقية بكل اريحية ومن دون أي تقييد، وبالتالي فأن السلطة الحاكمة سواء في المركز او الإقليم لاتمتلك الاهلية لقيادة البلد”.

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