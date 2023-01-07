نائب سابق:ملايين الدولارات تهرب إلى إيران براً

نائب سابق:ملايين الدولارات تهرب إلى إيران براً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه الأمين العام لحركة “كفى”، النائب السابق رحيم الدراجي، السبت، دعوة للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني بشأن تفعيل “الأمن الاقتصادي”.وقال الدراجي، في حديث صحفي، إن “الحكومة العراقية مطالبة بتفعيل دور الأمن الاقتصادي ومنح الصلاحيات لغلق شركات الصيرفة والبنوك المخالفة للسعر الرسمي”، مطالبا، “الجهات الامنية ايقاف عملية تهريب ملايين الدولارات برا إلى إيران والتي لا تقل شأنا عن عمليات تهريب المشتقات النفطية”.وبين الدراجي، وهو عضو اللجنة المالية البرلمانية سابقاً، أن “عدم وجود أي محاسبة من قبل البنك المركزي للبنوك وشركات الصيرفة المخالفة إلى تعليمات البنك المركزي، خصوصاً أن هذا يولد عدم  ثقة الفدرالي الأمريكي بسيطرة البنك المركزي العراقي على مبيعات الدولار ومحاولة تهريبه، مع وجود عمليات تهريب العملة برا عن طريق الحقائب والمركبات”.

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