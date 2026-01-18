نائب سابق: البرنامج الحكومي أهم من هو رئيس الحكومة المقبلة

نائب سابق: البرنامج الحكومي أهم من هو رئيس الحكومة المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد النائب السابق الإطاري محمد الزيادي، اليوم الأحد، على أن الاستحقاق الأهم في المرحلة المقبلة يتمثل في إعداد برنامج حكومي واضح وفاعل، مؤكداً أن التركيز يجب أن يكون على مضمون الحكومة المقبلة وليس على شخصية رئيسها.وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتداخل فيها التحديات الداخلية مع الضغوط الخارجية، ما يتطلب تشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة هذه التحديات بكفاءة ومسؤولية”.وأضاف أن “قوى الإطار التنسيقي مطالَبة بتحمل مسؤولياتها في صياغة برنامج حكومي متكامل يسبق اختيار رئيس الوزراء، عبر رسم سياسات متوازنة في العلاقات الدولية والإقليمية بما يخدم المصلحة الوطنية، إلى جانب وضع رؤية اقتصادية تسهم في معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد”.ولفت الزيادي إلى أن “قادة الإطار التنسيقي يسعون لتشكيل حكومة تحظى بتوافق سياسي واسع، وقادرة على إنهاء حالة الجمود والانسداد السياسي، وإدارة المرحلة المقبلة بتوازن، فضلاً عن معالجة عدد من الملفات الأساسية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *