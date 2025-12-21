آخر تحديث:
نائب سابق: الحكومة تحتاج إلى (125) تريليون ديناراً لتأمين الرواتب والنفقات العامة
اليوم.. انخفاض في أسعار صرف الدولار
خبير مائي:فشل الحكومات المتعاقبة وراء شحة المياه في العراق
خبير اقتصادي:العراق على شفا أزمة حادة جداً اقتصادياً وماليا بسبب الفشل والفساد
الطاقة الأمريكية:العراق بالمرتبة الثالثة بين أكبر الدول المصدرة للنفط الخام الى بلادنا
لأول مرة ..العراق عضو في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد
بغداد تحتضن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة الطائرة للرجال
اليوم..المواجهة الحاسمة بين المغرب والأردن في بطولة كأس العرب 2025
خسارة الفريق الأولمبي العراقي أمام السعودية في بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 23 سنة
اليوم ..الأولمبي العراقي ونظيره السعودي في نهائي بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
مصدر إطاري:فصائل الحشد تطالب بضمانات إقليمية “لنزع سلاحهم وملابسهم”مقابل عدم قتلهم
الحزب الشيوعي:القانون العراقي لا يفرض على الموظفات اللباس الديني
ائتلاف الاعمار:السوداني رئيس الحكومة المقبلة
دولة البارزاني تسمح بانشاء معسكرات للجيش التركي في شمال العراق بدون علم حكومة “السيادة”في بغداد
المليشيات تنزع سلاحها رغماً على أنفها
