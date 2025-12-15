نائب سابق: الفساد في دوائر النجف التابعة لعمار الحكيم لايوصف

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب أحمد مجيد، اليوم الاثنين، أنه تم تشخيص العديد من ملفات الفساد داخل محافظة النجف، داعيًا البرلمان والحكومة القادمة إلى متابعة هذه الملفات بشكل جدي وحاسم.وقال مجيد في تصريح  صفي، إن “الفساد في بعض مؤسسات محافظة النجف بات واضحًا ويحتاج إلى إجراءات عاجلة”، مشيرًا إلى أن “البرلمان المقبل مطالب بفتح هذه الملفات ومحاسبة المتورطين فيها”.وأضاف أن “الحكومة القادمة يجب أن تضع مكافحة الفساد ضمن أولوياتها، إذ إن معالجة هذه الملفات ستعزز ثقة المواطن بالمؤسسات وتعيد هيبة الدولة”.يذكر ان محافظ النجف هو من تيار الحكمة العائد لعمار الحكيم.

