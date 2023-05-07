نائب سابق: حزب بارزاني يفرض سيطرته على بعض مناطق الموصل جراء خضوع السوداني

نائب سابق: حزب بارزاني يفرض سيطرته على بعض مناطق الموصل جراء خضوع السوداني
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد النائب السابق عن محافظة نينوى محمد الشبكي، ان الحزب الديمقراطي يواصل الضغط على رئيس الوزراء من اجل الحصول على بعض المكاسب وفرض السيطرة على مناطق في نينوى.وقال الشبكي في حديث صحفي، ان “الديمقراطي يسعى للعودة بقوة الى بعض المناطق في نينوى من اجل الحصول على مقاعد انتخابية خصوصا مع قرب اجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد ان تبعثرت اوراقه”.وأضاف ان “الحزب الديمقراطي يحاول ممارسة الضغط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهدف تمرير ما يريده، في وقت يعمل فيه رئيس الوزراء على تطبيق المنهاج الوزاري وما تم الاتفاق عليه بين الأطراف السياسية”.وبين ان “هناك جملة من التشريعات تنتظر رئيس الوزراء من اجل التطبيق في وقت يسعى فيه الحزب الديمقراطي الاستفادة من التشريعات الجديدة للعودة الى بسط سيطرته على بعض مناطق نينوى وتحديدا سنجار وسهل نينوى”.ويواصل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، صاحب النزعة القومية والانفصالية، ارباك الوضع الأمني وإشاعة عدم لاستقرار في قضاء سنجار ذي الأغلبية الأيزيدية من أجل تحقيق أطماع يحلم فيها منذ سنوات طوال.

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