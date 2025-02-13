نائب سابق يتساءل..صرف الرواتب لموظفي الإقليم بدون قاعدة معلومات جريمة؟

نائب سابق يتساءل..صرف الرواتب لموظفي الإقليم بدون قاعدة معلومات جريمة؟
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف، اليوم الخميس، أن إقليم كردستان يطالب بغداد بصرف رواتب وارسال مبالغ لموظفين غير معلومي العدد الحقيقي، حيث يعمل وفق سياسة مصطفى البارزاني وبمبدأ (خذ وطالب) لتحقيق اكبر عدد من المطالب.وقال عبد اللطيف في تصريح  صحفي، ان ” حكومة إقليم كردستان ترفض تسليم بغداد معلومات وبيانات حقيقية عن اعداد الموظفين الذين يتقاضون رواتب في كردستان”.وأضاف ان ” رفض الإقليم لمطالب بغداد تسبب بمشاكل بين الجانبين، خصوصا ان بغداد ترسل مبالغ للإقليم لتوزيعها على موظفين غير معلومي العدد، وقد تكون المبالغ المرسلة من الحكومة تغطي اكثر من العدد الفعلي للموظفين”.وبين ان ” محافظة المثنى تعد افقر المحافظات لكنها تدفع رسوم وضرائب وكمارك وترسلها الى وزارة المالية، لكن أربيل لاتدفع أي رسوم وضرائب وكمارك وايرادات المطارات وتقوم بالوقت ذاته بالهيمنة على ابار النفط، وبالتالي فأن السياسة في الإقليم متوارثة من مصطفى البارزاني الذي عمل بمبدأ (خذ وطالب) لتحقيق جميع مطالبه”. 

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