نائب سابق يدعو إلى استبدال مدراء حزب بارزاني في نينوى بآخرين

نائب سابق يدعو إلى استبدال مدراء حزب بارزاني في نينوى بآخرين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق محمد الشبكي، الأربعاء، أن محافظة نينوى بحاجة الى ثورة من اجل ابعاد كل المدراء السياسيين والتابعين لحزب بارزاني ، واستبدالهم والمجيء بشخصيات جديدة، حتى مع تحقيق بعض المدراء نسب انجاز في مشاريعهم واعمالهم داخل المحافظة”.وبين الشبكي، ان “ضرورة الاستبدال أصبحت حتمية خصوصا ان بعض المدراء تابعين لحزب بارزاني واستمروا بالمنصب لاكثر من 10 سنوات بسبب رضا الأطراف السياسية عن هذه الشخصيات على الرغم من الترهل الحاصل بالحكومة المحلية”.وأكد أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، صاحب النزعة القومية والانفصالية، ارباك الوضع الأمني وإشاعة عدم لاستقرار في مناطق تابعة لمحافظة نينوى من أجل تحقيق أطماع يحلم فيها منذ سنوات طوال.

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