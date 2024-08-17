نائب سابق يطالب بمحاكمة الحلبوسي باعتباره ” شيخ المزورين”

نائب سابق يطالب بمحاكمة الحلبوسي باعتباره ” شيخ المزورين”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب السابق ليث الدليمي، السبت، الحكومة والبرلمان بالإعفاء عن جميع المزورين في البلاد لحين محاسبة زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي.وقال الدليمي في حديث  صحفي، إن “الحلبوسي يعد من اكبر المزورين في العراق لكننا نراه اليوم يجلس مع كبار السياسيين ويحضر أهم الاجتماعات والمحافل السياسية”، معرباً عن “استغرابه الشديد من التعاطي سياسياً مع هذه الشخصية”.وأضاف أنه “من المعيب والمؤسف أن يجلس شخص ثبت تورطه بالتزوير مع قادة البلد السياسيين”، مطالباً الحكومة والبرلمان بـ”الإعفاء عن جميع المزورين لحين محاسبة ومحاكمة الحلبوسي”.وأضاف الدليمي، أن “القادة السياسيين مطالبون أيضا بعدم الجلوس مع الحلبوسي”.وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في 21 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشكل رسمي، وأصبح النائب الأول محسن المندلاوي رئيسا للمجلس، والذي أعلن لمرات عدة تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد إلا أن جميع الجلسات التي عقدت لم تفضي إلى انتخاب البديل بسبب تدخلات الحلبوسي.

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