نائب: سرقة (600) مليون دولار من قبل إدارة البنك المركزي العراقي

نائب: سرقة (600) مليون دولار من قبل إدارة البنك المركزي العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب محمد الخفاجي، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، عن مضامين سرقة قرن جديدة في العراق وصلت الى اكثر من 600 مليون دولار في نافذة واحدة.وقال الخفاجي في حديث  صحفي، إن “ملف بيع الدولار توجد عليه شبهات فساد كثيرة بسبب فارق السعر بين الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي والسوق الموازي في ظل بيع من 200-240 مليون دولار يوميا”، لافتا الى ان “حصر بيع الدولار للمسافرين من الطلبة والمرضى فتحت هي الأخرى شبهات فساد انتفع منها الفاسدين بطرق مختلفة”.وأضاف الخفاجي ان “تقرير الرقابة المالية قبل 5 أشهر، أشار إلى ان تسجيل أكثر من مليون و500 الف مسافر للحصول على الدولار من خلال المنصة”، مستدركا بالقول “لكن الاعداد الحقيقية اقل بـ 150 الف”.وأوضح ان “هؤلاء المسافرين قد تكون جوازاتهم مزورة او وهمية او تم اخذ الجوازات من مواطنين مقابل نسب من الدولار خاصة وان حصة الدولار تتراوح من 3-4  وتصل الى 7 الاف دولار في بعض الأحيان”.واكد الخفاجي، ان “ما يحدث هو سرقة  قرن منظمة اذا ما عرف بان قيمة شبهات الفساد في هذه النافذة لوحدها يصل إلى أكثر من 600 مليون دولار خلال 2023، وهذا مثبت في تقرير الرقابة المالية عن فرق اعداد المسافرين”، مشيرا الى ان “الملف سيتم إحالته للنزاهة في ظل وجود أدلة ووثائق تشير بشكل واضح الى وجود شبهات فساد كبيرة”.يشار الى نواب من محافظة ديالى كشفوا عن “تصفير” صندوق تعويضات ضحايا الإرهاب بعد سرقتها من قبل موظفين في ديوان محافظة ديالى منذ 2019 حتى الان، قبل ان تتكشف تفاصيل تلاعبات كبيرة حيث ان السرقة من الصندوق كانت لتعويض أموال مسروقة أصلا من ميزانية ديوان المحافظة.يذكر أن الإطاري محافظ البنك القيادي في حزب الدعوة  علي العلاق هو عنوان الفساد.

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