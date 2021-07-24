نائب صدري:مقتدى ” مصّر” على مقاطعة الانتخابات!

نائب صدري:مقتدى ” مصّر” على مقاطعة الانتخابات!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، على إصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على مقاطعة الانتخابات المقبلة، رغم مواصلة العديد من الجهات السياسية محاولة إقناعه بالعدول عن قراره.وقال المسعودي بحديث صحفي، أن “الانسحاب من الانتخابات ليس قراراً سياسياً، كون الانتخابات ليست هدفاً وإنما الهدف هو مخرجات العملية الانتخابية”، مبينا ان “الصدر أعرب عن اعتقاده بأنها لن تكون بصالح الشعب العراقي وليس فيها شيء جديد كما أنها عبارة عن خسارة للوقت”.وأضاف أن “الجهات التي تحاول إعادة التيار الصدري للعملية الانتخابية لم تقدم حلول وبدائل مشفوعة برؤية جديدة لإنعاش العملية السياسية، أو تغيير قواعد اللعبة التي دعت التيار الصدري للانسحاب”.هذا وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن في الـ 15 من تموز الجاري مؤخراً عن عدم مشاركته بالانتخابات بينما أعقب ذلك انسحاب النائب الأول لرئيس البرلمان والمرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة عن الكتلة الصدرية حسن الكعبي وعدد من مرشحي الكتلة انسحابهم من الترشح، وهو ما لاقى ردود فعل من جهات وأطراف سياسية مختلفة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات عن عدم  ورود أي طلب رسمي للانسحاب من خوض الانتخابات.

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