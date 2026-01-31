نائب: غياب التوافق السياسي بشأن المرشح لرئيس الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب برهان العامري، اليوم السبت، المشهد السياسي المتعلق بملف ترشيح رئيس الجمهورية بـ”المعقد”، فيما أكد أن استمرار غياب التوافق بين القطبين الكرديين يضع العملية السياسية في دائرة الخطر. وقال العامري في تصريح  صحفي، إن “الأحزاب الكردية لم تصل حتى هذه اللحظة إلى تفاهمات حقيقية أو أرضية مشتركة للخروج من نفق الانسداد السياسي الذي يضرب البيت الكردي”، مبيناً أن “التمسك بالآراء المتصلبة حال دون تمرير مرشح منصب رئيس الجمهورية”.وأضاف أن “عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم من شأنه أن يؤدي إلى أضرار جسيمة بمصلحة العملية السياسية برمتها، ويعطل التوقيتات الدستورية المتبقية”، لافتاً إلى أن “استمرار هذا الانسداد ينعكس سلباً على تشكيل الحكومة وحل الملفات العالقة”.وأشار العامري إلى أن “المرحلة الحالية تتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية الضيقة لتجاوز هذه الأزمة”، محذراً من أن “بقاء الوضع على ما هو عليه سيزيد من حالة الاحتقان السياسي في البلاد”.ويذكر ان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اكد ان حزبه تربطه علاقات قوية بالاطار التنسيقي ولديه تفاؤل بالحصول على منصب رئيس الجمهورية رغم محاولات الحزب الديمقراطي للحصول على كل شيء.

