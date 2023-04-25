نائب: فساد في كلف نقل واستخراج النفط في الإقليم ضمن موازنة 2023

نائب: فساد في كلف نقل واستخراج النفط في الإقليم ضمن موازنة 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند، الثلاثاء،عن خفايا كلف استخراج ونقل إقليم كردستان.وقال سند في قناته عبر التلغرام، إن”كلف نقل نفط البصرة لا يتجاوز ٢ دولار لكل برميل، وكلف استخراجه لا تتجاوز الـ٧ دولار ،  بينما كلف نقل نفط الاقليم تتجاوز الـ٥ دولار للبرميل وكلف استخراجه تكون بالمشاركة وتصل الى ما يقارب ثلث الانتاج لانها عقود مشاركة”.وأضاف، أن”المشكلة ان هذا الموازنة تتضمن ان تتحمل الخزينة الاتحادية دفع هذه التكاليف ولأول مرة بعد ٢٠٠٣”.

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