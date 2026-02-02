نائب: قانون الحشد الشعبي سيُقر قريبا من خلال نواب الإطار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ياسين العامري، الاثنين، وجود نية جدية لدى عدد من الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب لتمرير قانون هيئة الحشد الشعبي خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية تشريع القانون لتنظيم عمل المقاومة الاسلامية الحشدوية .وقال العامري في تصريح  صحفي، إن “الحشد الشعبي الاول على العراق عسكريا وأمنيا وهو القرار السياسي والحكم بيده،لافتا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحريك الملف بشكل جدي، خاصة مع استقرار المشهد السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة”. 

