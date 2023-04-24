نائب كردي:اختلافات سياسية حول موازنة 2023

نائب كردي:اختلافات سياسية حول موازنة 2023
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل ,الاثنين ، عن وجود اختلاف في وجهات النظر حول الموازنة, مبينا الاختلافات بسيطة فيما اذا اراد ائتلاف ادارة الدولة تمريرها باعتباره الكتلة الاكبر في البرلمان. وقال خليل في تصريح  صحفي , ان ” القوى السياسية أوضحت رؤيتها بشأن الموازنة العامة للعام الجاري التي ستعرض للتصويت ” , مبينا ان وجهات النظر متابينة بشان أبرز النقاط ” . وأضاف انه ” من بين تلك الاختلافات تتعلق بموضوع هل ستكون لثلاث سنوات مقبلة ام لعام واحدة , اما الاختلاف الاخر يتعلق بوجود عجز كبير في قانون الموازنة ويجب ان تعمل الحكومة على خفضه او بيان الية سد هذا العجز”. مشيرا الى ان “سعر النفط الذي احتسب في الموازنة هو ايضا محل خلاف بين نواب يعتقدون ان هذا السعر عالي جدا ويجب ان يتم تقليله او ان يكون بسعر متوازن”.

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