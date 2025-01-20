نائب كردي:الأحزاب المتنفذة وراء تعطيل الدور الرقابي للبرلمان

نائب كردي:الأحزاب المتنفذة وراء تعطيل الدور الرقابي للبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر النائب عن كتلة جماعة العدل الكردستانية سوران عمر ، اليوم الاثنين، بأن التوافقات السياسية أدت إلى تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي وغياب الاستجوابات. وقال عمر في تصريح صحفي ،إن” أداء مجلس النواب ليس بالمستوى المطلوب خصوصا في ملف الاستجوابات ومراقبة الأداء الحكومي “.وأضاف ان ” التوافقات السياسية داخل الحكومة انعكس سلبا على الأداء الرقابي لمجلس النواب” ، لافتا الى ان “رئيس الوزراء طلب من مجلس النواب تفعيل الدور الرقابي على الحكومة من خلال الاستجوابات “.وأشار الى ان ” استجواب الوزراء والمسؤولين يحتاج إلى اتفاق سياسي” ، مؤكدا ان “التوافقات السياسية حالت دون استجواب الوزراء والمسؤولين “.

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