نائب كردي:الأكراد الخاسر الأكبر بإتفاق حزبي بارزاني وطالباني

نائب كردي:الأكراد الخاسر الأكبر بإتفاق حزبي بارزاني وطالباني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان إقليم كردستان العراق دياري أنور، الاثنين، أن المواطن الكردي هو الخاسر من الاتفاق بين الحزبين الكرديين الحاكمين.وقال أنور في حديث صحفي، إن “أي اتفاق بين الحزبين وهدنة ستنعكس بالسلب على المواطنين، كون عوائل السلطة ستتفق على النهب والفساد”.وأضاف أن “عوائل السلطة والأحزاب الحاكمة لا يهمها مصلحة الشعب ولا معاناة المواطنين، لذلك فأن المواطن لاينتظر من هذه الاجتماعات أن تنعكس على واقعه المرير، لأنه يعرف نتائجها مسبقا”.وأشار أنور إلى أن “الحزبين سيتفقون على إدارة النفط والغاز والمنافذ، والاتفاق الجديد جاء من آجل استمرار ضمان ديمومة المصالح الاقتصادية”.وزار رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مدينة السليمانية والتقى بقيادات الأحزاب الكردية المختلفة، ومنها رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني.

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