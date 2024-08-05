نائب كردي:الاحتلال التركي لشمال العراق خرق لسيادته

نائب كردي:الاحتلال التركي لشمال العراق خرق لسيادته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب الكردي شريف سليمان، تركيا بتهدد امن واستقرار العراق وخرق سيادته.وقال سليمان في حديث صحفي، ان ” هناك ضرورة لمراجعة الاتفاقيات السياسية مع الجانب التركي لضمان سيادة البلاد”.وعد، ان “الصراع السياسي الموجود في جبل سنجار يقف خلف استمرار الانتهاكات الخارجية في هذه المنطقة، اضافة لتوسع هذا الانتهاك الى مناطق اخرى في شمال العراق”.واضاف ان “الحفاظ على السيادة مرهون بمراجعة الاتفاقيات مع الدول التي تحاول المساس بأمن واستقرار العراق واستباحة اراضيه، واتخاذ اجراءات ومواقف رادعة لضمان امن الحدود من اي تدخلات خارجية”.وبين ان “تركيا لاتسعى لحل مشاكلها مع حزب العمال الكردستاني داخلياً، بل تعمل على انتهاك سيادة العراق والتجاوز على حدوده بحجة تصفية حساباتها مع الحزب، وهو امر يقوض استقرار العراق ويهدد أمنه”.

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