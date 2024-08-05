نائب كردي:الاحتلال التركي لشمال العراق خرق لسيادته

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نائب:ملف عمالة الأطفال تحت سيطرة الميليشيات المتنفذة
مدير عام سابق في وزارة الصحة في قبضة هيئة النزاهة
البنك المركزي يفرض وصايته على مصرف “زين العراق الإسلامي” المشمول بالعقوبات الأمريكية
نائب:من حق الموظف أن يحصل على الشهادات العليا
ائتلاف المالكي:استمرار ولايتي برئاسة مجلس النواب حتى الدورة القادمة
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البنك المركزي يفرض وصايته على مصرف “زين العراق الإسلامي” المشمول بالعقوبات الأمريكية
المالية النيابية تجامل محافظ البنك المركزي بقبول أجوبته الفاشلة بشأن تذبذب أسعار صرف الدولار
الدولار يرفض تخفيض أسعار صرفه في ظل حكومة السوداني
العلاق:ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق بسبب 85% من الحوالات الخارجية خارج المنصة الإلكترونية
الضحك والنفاق..السفير البريطاني:العراق سيكون مصدراً للكهرباء بعد 2040 !!
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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مصادر أمنية:زعماء “المقاومة ” الحشدوية يختبئون في المجاري مع الجرذان خوفا من الاغتيالات
العراق يقدم خدمة اقتصادية جديدة لإيران من خلال بناء مدينة اقتصادية على الحدود العراقية الإيرانية !
العصائب:زواج القاصرات فتوى خمينية واجبة التنفيذ وسنزوج بناتنا “الزينبيات”من ذوي الأعمار 9 سنوات
مصدر سياسي:أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في العراق بشكل غير قانوني
مصدر سياسي:السوداني خصص(123) مليار دينار لتغطية نفقات الزوار الإيرانيين بمناسبة أربعينية الحسين
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