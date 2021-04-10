نائب كردي:الفضائيين في مؤسسات الإقليم بالآف

نائب كردي:الفضائيين في مؤسسات الإقليم بالآف
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تجمع الأمل الكردستاني غالب محمد، السبت، عن وجود الاف الأسماء الفضائية ماتزال تستلم رواتب ومسجلة على أنهم من عوائل الشهداء والسجناء والمؤنفلين.وقال محمد في حديث صحفي، إن “وزراء الشهداء والمؤنفلين تضم الالاف من الأسماء الفضائية، والذين تم إيقاف رواتبهم قبل أشهر هي أسماء قليلة جدا قياسا بحجم الفساد الموجود”.وأضاف أنه “لاتوجد هناك إرادة حقيقية لكشف ملفات الفساد، وهناك تغطية على تلك الأسماء من الأحزاب الحاكمة التي هي من تغطي على هؤلاء لأسباب انتخابية، وأعداد الشهداء والمؤنفلين والسجناء خيالية جدا، ويجب تشكيل لجنة حكومية من بغداد لتدقيها”.

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