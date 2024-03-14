نائب كردي:توطين رواتب موظفي الإقليم مطلب شعبي كردي

نائب كردي:توطين رواتب موظفي الإقليم مطلب شعبي كردي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب سوران عمر، الخميس، أن رواتب البيشمركة والأجهزة الأمنية في حكومة الإقليم تبلغ 320 مليار دينار، مشددا على ان الحل الأمثل لمشكلة رواتب موظفي الإقليم يكون من خلال توطينها.وقال عمر في حديث  صحفي، إن “حكومة الإقليم لم ترسل قوائم العسكريين والأمنيين”، لافتا الى انه “بالتالي عليها تعويض هذا المبلغ ودفعه من الإيرادات الداخلية التي تحصل عليها”.وأضاف أن “إيرادات حكومة الإقليم فقط من المنافذ الحدودية تبلغ 320 مليار دينار، فضلا عن مساعدات التحالف الدولي للبيشمركة البالغة 24 مليار دينار”، موضحا انه “بالتالي تستطيع دفع رواتب جميع الموظفين لهذا الشهر، والقيام بتوطين رواتب موظفي الإقليم وهو الحل الأمثل”.وأكد النائب رفض الشعب الكردي قرارمسرور البارزاني بعدم توطينها لاستمرار سرقة معظمها من قبل العائلة الحاكمة.

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