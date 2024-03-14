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المالية النيابية تبحث مع الإطاري محافظ البنك المركزي زيادة قيمة الدينار العراقي
المحكمة الاتحادية تقرر إلزام الجهات المعنية بحجب المواقع الإباحية والمحتويات الهابطة
حكومة السوداني تؤكد على استمرار تمويل رواتب موظفي الإقليم
الإطار يجدد دعمه لترشيح (المشهداني) لرئاسة البرلمان
كتلة الجيل الجديد:حكومة مسرور تجاوزت كل القيم الإنسانية والأخلاقية
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جنوب أفريقيا تعلن عن اعتقال مواطنيها الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي
بوتين يحذر الغرب باستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت السيادة الروسية للخطر
الرئيس الباكستاني يتخلى عن راتبه دعما لخزينة الدولة
الصين تدعو إلى حوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
الصليب الأحمر:إسرائيل دولة وحشية في حربها على غزة
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المالية النيابية تبحث مع الإطاري محافظ البنك المركزي زيادة قيمة الدينار العراقي
حكومة السوداني تؤكد على استمرار تمويل رواتب موظفي الإقليم
كتلة الجيل الجديد:حكومة مسرور تجاوزت كل القيم الإنسانية والأخلاقية
نائب كردي:توطين رواتب موظفي الإقليم مطلب شعبي كردي
الإصرار على السرقة..حكومة الإقليم: نحن سندفع رواتب موظفينا وليس بتوطينها من بغداد!
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- رياضية
اتحاد السلة العراقي يعلن عن اختيار لاعبين استعدادا للمشاركات الخارحية
اليوم..أربع مواجهات في بطولة كأس العراق
المنتخب العراقي للتجديف يستعد للتصفيات الاسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024
مدرب المنتخب العراقي يعلن أسماء الفريق لمواجهة الفلبين في نهائيات كأس آسيا والعالم
الثلاثاء المقبل..إنطلاق مباريات بطولة كأس العراق لكرة القدم
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كتلة الجيل الجديد:حكومة مسرور تجاوزت كل القيم الإنسانية والأخلاقية
المطلك:من كتب الدستور العراقي شيعة الإطار والأكراد برؤية سياسية خارجية
نائب:عشيرة السوداني تسيطر على جهاز المخابرات ومفاصل أخرى مهمة في الدولة
علاوي :خطة احتلال العراق من “اعدادي”
الإنسان النيابية:التعذيب سمة السجون والمعتقلات العراقية لإنتزاع الاعترافات بالقوة المميتة
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- اذاعة INN