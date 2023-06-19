نائب كردي:حزب بارزاني يهدي (مشعان الجبوري) قطعة أرض في أربيل يقيمة 30 مليون دولار

نائب كردي:حزب بارزاني يهدي (مشعان الجبوري) قطعة أرض في أربيل يقيمة 30 مليون دولار
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الكردي في برلمان اقليم كردستان علي حمه صالح ،اليوم الاثنين، عن حصول النائب السابق في البرلمان العراقي مشعان الجبوري، على قطعة أرض في ⁧أربيل⁩ تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع و يقدر سعرها بثلاثين مليون دولار. وقال علي حمه صالح، في تغريدة باللغة الكردية : “نهنئ مشعان الجبوري على حصوله على 50 ألف متر من الأرض في موقع جميل في أربيل بقيمة 30 مليون دولار”. وتابع صالح في تصريحات  ، أن: الأرض هدية من الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في اقليم كردستان ، وأنها تقع على طريق بحركة بجوار أرض جمشيد التي تبلغ تكلفتها 15 مليون دولار ، و قام الجبوري بتسجيلها باسم ابنته حنينا التي تعمل طبيبة أسنان ، وكشف صالح بأن الجبوري يخطط لبناء مبنى من أربعة طوابق في موقع الأرض ذاتها.  و يذكر أن مشعان الجبوري ، عضو سابق في البرلمان العراقي ، و طُرد منه بسبب قضية رُفعت عليه بتزوير شهادته الدراسية وهو من حيتان الفساد.

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