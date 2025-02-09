نائب كردي:حكومة البارزاني لا تستحق البقاء لكونها ضد الشعب الكردي

نائب كردي:حكومة البارزاني لا تستحق البقاء لكونها ضد الشعب الكردي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبدالواحد، اليوم الأحد، السلطة الحاكمة في إقليم كوردستان، معتبرة أنها لا تستحق البقاء إذا استمرت في تجاهل مطالب الشعب.وقالت عبدالواحد في تغريدة على منصة “اكس”: “السلطة التي تغلق آذانها ولا تريد سماع مطالب شعبها لا تستحق البقاء، ولن يكون مصيرها أفضل من غيرها من دكتاتوريات المنطقة”.كما أشارت، إلى تصريحات محافظ أربيل التي قال فيها إنه لن يستقبل “ضيوفا مكروهين”، معتبرة أن ما هو مكروه هو “السلطة التي لا تلتفت إلى هموم الشعب وتستمر في قمعه”.وأضافت، أن أربيل مدينة لجميع أهالي الإقليم، وأن ما يستحق الرفض هو الحكومة التي تواصل قمع المواطنين تحت سلطتها.

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